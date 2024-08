Thaina Cardoso explica como a ansiedade pode atrapalhar os candidatos no Canta Comigo Teen A jurada está se formando em psicologia e estuda o comportamento dos cantores Novidades|Do R7 13/08/2024 - 10h52 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h52 ) ‌



Ela acredita que todos os participantes são vencedores Reprodução/Instagram

Para lidar com jovens em um ambiente de competição, os jurados do Canta Comigo Teen não poupam empatia. Alguns candidatos chegam mais ansiosos que os outros no palco, e o nervosismo atrapalha a performance. Pensando nisso, a especialista do painel Thaina Cardoso explicou em suas redes sociais os vários fatores que podem atrapalhar na hora da apresentação no reality.

Ela escreveu: “Ansiedade de Perfomance Musical’ é uma das variáveis que estudamos na psicologia sobre o comportamento dos artistas que se apresentam em público, no caso, tenho estudado especificamente na vida dos cantores! E o Canta Comigo é um mega desafio para quem se apresenta!”

Segundo a jurada, as emoções interferem diretamente na cognição: “São letras de músicas para decorar, aprender uma nova forma de interpretar, pensar no texto de apresentação, se concentrar nas câmeras, no fone, na perfomance que se propôs a fazer”, contou.

Thaina percebeu no domingo (11) que Alexya Cardoso estava um pouco ansiosa, mesmo assim, cantou com a jovem: “Subir num palco para dar de cara com 100 pessoas te avaliando, ter que lembrar a letra de uma música, que muitas vezes muda a métrica, lembrar o que vai falar. É muito difícil! Talvez isso possa ter te atrapalhado um pouquinho na questão da afinação, mas leva isso para você, não é uma questão sua, é de todos nós!”

Para Thaina, “quem decide participar já é um vencedor”.

Veja a postagem completa:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

