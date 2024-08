Thais Kiwi conta a história do seu primeiro show no quadro especial do Canta Comigo Teen A jurada do reality show revelou detalhes de como foi o início de sua carreira na música

Novidades|Do R7 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌