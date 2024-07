The Blues Brothers! Leo Von empolga plateia com performance animada da comédia musical O jurado do Canta Comigo Teen levou os fãs à loucura com o sucesso ‘Shake a Tail Feather’ Novidades|Do R7 30/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h16 ) ‌



O cantor soltou a voz com hit de Ray Charles Antonio Chahestian/RECORD

Leo Von é talento puro! Em um show do The Soundtrackers, o jurado do Canta Comigo Teen brilhou ao interpretar a música Shake a Tail Feather, tema do filme The Blues Brothers. Ele e a cantora Claudia Gomes arrebentaram nos vocais e animaram a plateia lotada.

Nas redes sociais, Leo publicou vídeo da apresentação e explicou sobre o filme: “Sua trilha sonora possui canções de R&B e soul, interpretadas por grandes nomes como Ray Charles, James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, John Lee Hooker, entre outros.”

O jurado se apresenta com a banda The Soundtrackers no Festival de Inverno de Itapecerica da Serra, no próximo sábado (3), a partir das 22h30. O show é gratuito na Praça Porcino Rodrigues, no Centro.

Confira :

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

