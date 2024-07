Ticiane Pinheiro celebra o aniversário de 15 anos de Rafa Justus: ‘Te amo infinito’ A primogênita recebeu uma homenagem linda da mãe nas redes sociais Novidades|Do R7 21/07/2024 - 18h56 (Atualizado em 21/07/2024 - 18h58 ) ‌



A família comemorou a data de uma forma especial Reprodução/Instagram

Rafa Justus completou 15 anos! Explodindo de felicidade pela nova fase da filha, Ticiane Pinheiro compartilhou fotos do aniversário com os fãs e escreveu homenagem linda para a primogênita. A apresentadora do Canta Comigo Teen deixou os seguidores emocionados. Confira!

Ela publicou: “Nem eu acredito que tenho uma filha de 15 anos. Tempo, passa mais devagar, por favor. Filha, que você seja sempre muito feliz, que conquiste seus sonhos com muita responsabilidade, com muita humildade e que você continue sendo essa menina doce que encanta todos a sua volta e que irradia alegria por onde passa”.

Tici completou: “Acho que consegui cumprir até aqui o meu papel de mãe com sucesso. Te amo infinito. A minha felicidade é a sua e torço para que você seja a pessoa mais realizada do mundo! Feliz 15 anos!”

Nos comentários, choveram mensagens de parabéns à aniversariante. Uma seguidora disse saudosa: “Passou rápido demais, me lembro da Rafa na sua barriga. Acompanhava nas revistas e na TV quando ela nasceu, desde sempre foi essa menina doce, sorridente e carismática”.

A família celebrou a data com um jantar especial!

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

