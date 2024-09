Ticiane Pinheiro solta a voz com o painel ao som de ‘Garota de Ipanema’ Os jurados do Canta Comigo Teen encantaram o público com o clássico da bossa nova Novidades|Do R7 01/09/2024 - 18h36 (Atualizado em 01/09/2024 - 18h36 ) ‌



Eles interpretaram a canção com muita emoção! Edu Moraes/RECORD

Os acordes mais famosos do Brasil soaram no painel do Canta Comigo Teen neste domingo (1º)! O Desafio dos Jurados foi ao som de Garota de Ipanema, clássico de Tom Jobim. Com graça e muita emoção, os especialistas e Tici Pinheiro mostraram todo o vozeirão.

Composta por Tom Jobim e escrita por Vinícius de Moraes em 1962, a canção ganhou mais de 500 versões ao redor do planeta. É a música brasileira mais gravada de todos os tempos!

A musa inspiradora do clássico é nada menos que a mãe de Tici Pinheiro, a Helô Pinheiro. Ela tinha 17 anos na época em que ia diariamente à praia, e passava na frente do bar onde Tom e Vinícius frequentavam.

No painel, coube a Rodrigo Teaser dar início à homenagem, seguido por Ticiane Pinheiro, Cintia Camily, Rodrigo Cáceres e Nalla. Todo o painel cantou a uma só voz.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

