Time do Canta Comigo Teen adere à trend ‘Forever Young’ e mostra antes e depois nas redes sociais Os fãs dos especialistas estão adorando as fotos em que os artistas perdem ‘traços de adolescente’ Novidades|Do R7 08/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 02h00 ) ‌



Eles se divertiram com a brincadeira na internet Reprodução/Instagram

Inspirados pela música da banda Alphaville, Forever Young, ou em tradução livre, “Eternamente Jovem”, internautas estão bombando trend em que mostram fotos antigas e comparam com as atuais. Jurados do Canta Comigo Teen entraram na onda e abriram o baú, mostrando suas versões da brincadeira “perdendo os traços de adolescente”. Veja!

Clau

A transformação capilar chamou atenção nas fotos Reprodução/Instagram

Ela fez uma super transformação no visual quando raspou a cabeça. Você já tinha visto a artista com esses outros cabelos?

Clau disse adeus às madeixas longas há um ano, quando gravou o clipe de Tipo Eu. Nas cenas, ela toma champanhe enquanto um cabeleireiro passa a maquininha.

Com ou sem cabelo, nossa jurada é linda, não é?

Helleno

O jurado disse que ser jovem é uma questão de mente, não de corpo Reprodução/Instagram

Ele publicou diversas fotos nas redes sociais. Apesar do rosto não mudar muito, os fãs perceberam as mudanças no estilo e amadurecimento da personalidade.

Hoje, Helleno está muito mais empoderado e escreveu: “Quantas versões de mim mesmo! Eu aceito todas as mudanças que a vida pode me trazer a cada ano em que felizmente permaneço escrevendo assim minha história”.

Flavinha

Acha que a cantora mudou muito? Reprodução/Instagram

Ela publicou as primeiras fotos e foi bombardeada por pedidos dos seguidores, que queriam ver mais imagens da adolescência de Flavinha. A cantora atendeu o chamado e disse: “Já que vocês gostaram de me ver ‘piquitinha!”

Flavinha esbanja charme desde novinha, não é mesmo?

Paloma Marques

A 'miss do sertanejo' já foi representante de Minas Gerais no concurso de beleza nacional Reprodução/Instagram

A sertaneja publicou vídeo da época em que foi eleita Miss Minas Gerais e comparou com cenas de hoje em dia. Ela compartilhou: “Que felicidade olhar para trás e ter orgulho da minha trajetória, gratidão a Deus pelas graças e pelo seu amor”.

Os seguidores ficaram admirados: “Impressionante, conseguiu ficar ainda mais linda... Se é que é possível”, comentou uma internauta.

Rodrigo Faro

Ao melhor estilo 'Dança Gatinho' Reprodução/Instagram

Não poderia faltar o apresentador do reality musical! Quem aí lembra do Faro na época do grupo Dominó? Desde aquele tempo, ele já mandava muito bem nas performances e dava um show de carisma.

Se liga no vídeo:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

