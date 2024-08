Time do Canta Comigo Teen relembra histórias com Silvio Santos, exaltando vida e obra do apresentador Eles contaram suas memórias especiais ao lado do maior comunicador da TV brasileira Novidades|Do R7 18/08/2024 - 17h52 (Atualizado em 18/08/2024 - 17h52 ) ‌



Jurados e apresentadores recordaram momentos com Silvio Reprodução/Instagram

Silvio Santos marcou a vida de todos os brasileiros, em especial dos artistas. Após saberem do falecimento do comunicador no sábado (17), o time do Canta Comigo Teen encheu as redes sociais de homenagens ao apresentador. Jurados e Rodrigo Faro recordaram bons momentos ao lado de Silvio. Veja!

Grazi Medori contou que só existe por conta do apresentador, ele foi o responsável por unir seus pais, Cláudia e Chico Medori: “A primeira vez que minha mãe viu meu pai na vida, foi no programa do Silvio Santos, ele era baterista da orquestra. Minha mãe disse que foi paixão a primeira vista”, revelou.

Olha só:

Rodrigo Teaser também relembrou momentos especiais. Ele foi calouro do programa de Silvio algumas vezes, e contou curiosidade: “Antes de entrar no palco, ele foi ao bastidor agradecer a presença a todos os calouros. Aquilo nunca mais saiu da minha mente. Já com 20 poucos anos voltei a encontrá-lo e foi impressionante como algumas coisas não mudaram, nesse dia, mais velho, Silvio quebrou o protocolo e ficou falando o quanto ele achava Michael o maior de todos”.

‌



Veja o relato completo:

Rodrigo Faro, que protagoniza um filme sobre a vida de Silvio, viveu momentos marcantes ao lado do grande comunicador. Eles tiveram relação de amizade e muita admiração: “Foi assistindo ao Silvio na TV que descobri a minha vocação. Ele foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista.”

‌



Confira :

O humorista Rodrigo Cáceres relatou um momento importante de 2008. Ele contou que Silvio foi essencial para que acreditasse em sua própria carreira no humor: “Há 16 anos, um menino cheio de sonhos e com apenas três anos de carreira, teve o prazer e a honra de estar frente a frente ao gênio, ao rei da televisão, Silvio Santos. Foi um dos momentos da minha vida que mais fiquei nervoso e ansioso, não acreditava que a lenda estava ali na minha frente, esse já seria o meu grande prêmio, mas para o dia ficar ainda melhor, venci o Concurso de Sósias, recebendo um cachê de R$ 500, e desse dia em diante, eu senti que minha carreira daria certo!”

‌



Assista :

Ovelha, Graça Cunha e Patrícia Coelho lembraram da frase célebre de Silvio: “Da vida nada se leva, vamos sorrir e cantar!”

Se liga:

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

