Várzea Grande (MG) marcará presença na sétima classificatória do Canta Comigo Teen Maria Clara Ardigo, de 14 anos, se arrisca em sucesso de Gal Costa para impressionar os jurados neste domingo (18) Novidades|Do R7 13/08/2024 - 17h13



Artista desde pequena, a jovem também se interessa pelo teatro Divulgação/RECORD

Maria Clara Ardigo, de 14 anos, vai representar a cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, no palco do Canta Comigo Teen 5. No próximo domingo (18), ela apostará na música Eternamente de Gal Costa, para conquistar os jurados.

Maria Clara começou a cantar aos 2 anos e adorava se fantasiar e fazer shows para a mãe no banheiro, usando uma escova como do microfone. Seu pai e seu irmão tocam violão, então, a menina sempre participou dos karaokês da família. Ela ganhou seu primeiro cachê aos 9 anos, cantando na frente de uma loja. Com o sonho de se apresentar na TV, resolveu se inscrever em programas musicais desde os 8 anos. Apenas no Canta Comigo Teen, é a quarta tentativa. Outra paixão dela é o teatro, porque gosta da liberdade que sente nos palcos.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

