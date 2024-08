Veja sete vezes em que o rock dominou o palco do Canta Comigo Teen 5 A galera se jogou no estilo musical, conquistando os corações dos jurados e do público Novidades|Do R7 09/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Eles não economizaram no repertório e arrebentaram nos vocais Edu Moraes/RECORD

Hoje é dia de rock, bebê! Aliás, no Canta Comigo Teen, todo dia tem rock-and-roll na playlist. Candidatos e jurados apaixonados pelo estilo musical dão tudo de si em apresentações impecáveis no palco do reality. Confira sete vezes em que o rock dominou o programa!

Love of My Life - Queen

Maju Singer soltou o vozeirão com esse sucesso e levantou 95 especialistas. Ela ama tanto a música que adotou o ‘singer’, cantora em inglês, no nome artístico. Assim como o vocalista do Queen, Freddie Mercury, a candidata chegou super confiante!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Suspicious Mind - Elvis Presley

Nikolas Tomasini cantou sertanejo na primeira performance e alcançou 97 pontos. Ele precisou duelas com Mariana Carvalho pela última vaga das semifinais no episódio. O jovem arrebentou na apresentação ao som do ‘rei do rock’ e garantiu sua classificação!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

It’s My Life - Bon Jovi

Isa Ricci é apaixonada por música, principalmente rock! Ela fez parte do musical Escola do Rock e se apaixonou pelo estilo. A apresentação da jovem rendeu 90 pontos. Apesar de não conseguir a classificação, recebeu um baita incentivo de Ana Zucatelli, com quem dividiu palcos de musicais: “Você arrasou, acho que pode transitar em todos os tipos de música que você quiser, e cada vez mais aprender o que é o rock, outro estilo de música, sair um pouquinho do estilo do teatro musical e seguir em frente com a música!”

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cowboy Fora da Lei - Raul Seixas

Um dos maiores representantes do rock nacional foi homenageado por Luan Matheus no palco! Ele escolheu o clássico, seguiu sua emoção e conseguiu agradar 93 jurados. O candidato revelou que é super fã de Anna Maz, que também arrebenta no rock. A especialista disse que adorou a apresentação do jovem!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

The Show Must Go On - Queen

Bia Negreiros conseguiu nota máxima com uma interpretação perfeita! Ela deixou os jurados rockeiros do painel completamente extasiados. A finalista contou que o pai teve uma banda de rock, e ela cresceu ouvindo o estilo musical. Uma de suas maiores inspirações é Rita Lee!

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Tente Outra Vez - Raul Seixas

Danillo Gomes também representou o rock nacional com apresentação linda! Ele garantiu 97 especialistas em pé com o clássico de Raul. Segundo Gabriel Thomaz, da banda Autoramas, o jovem interpretou a música com o próprio estilo, o que chamou a atenção: “Personalidade, isso é o mais importante!”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eye of the Tiger - Survivor

Para fechar com chave de ouro, não poderíamos deixar de citar a vencedora do quinto Duelo de Jurados. Graça Cunha soltou o vozeirão com o hard rock e garantiu a vitória no embate com Izy Mistura. Vale relembrar!

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os candidatos que já se classificaram no Canta Comigo Teen: