‘Vivo a realização dos sonhos de quando eu era Teen’, afirma Rodrigo Teaser O jurado participou do novo quadro do reality musical nas redes sociais Novidades|Do R7 26/07/2024 - 17h59 (Atualizado em 26/07/2024 - 17h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rodrigo emocionou os fãs com o relato da infância Antonio Chahestian/RECORD

Rodrigo Teaser é a prova de que os sonhos se tornam realidade! O jurado do Canta Comigo Teen participou do novo quadro das redes sociais do reality, Quando Eu Era Teen. Nele, os especialistas contam histórias da infância e juventude. O intérprete do Michael Jackson revelou que sua profissão é o resultado do incentivo da mãe. Entenda!

Ele explicou: “Quando eu era Teen, o que eu mais queria era viver isso que vivo hoje. Por uma brincadeira incentivada pela minha mãe para eu aprender a lidar com a timidez, eu comecei a imitar o Michael e descobri que poderia ser artista.”

Teaser passou a cantar, dançar e estudar sobre música. Ele ficava imaginando se seria possível fazer aquilo tudo quando fosse adulto: “Quando a gente é criança, nós sonhamos, mas até onde o sonho vai alcançar, só a vida vai dizer. Sou muito feliz de falar que hoje, mesmo adulto, vivo a realização dos sonhos de quando eu era Teen!”

Nos comentários, fãs e amigos ficaram emocionados: “Que linda trajetória. Nós, admiradores do Rei do Pop, agradecemos sua generosa contribuição para manter seu legado lá no alto, onde ele sempre deve estar”, disse uma internauta. Helleno, colega do painel, escreveu: “Um coração lindo, uma pessoa humilde e extremamente gentil. Amo muito você”.

Publicidade

Confira o vídeo completo:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os candidatos que já avançaram de fase no Canta Comigo Teen 5: