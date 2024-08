Yaya Pagh comemora o aniversário da filha: ‘Anna nasceu no dia de Clara Nunes’ Nas redes sociais, a jurada do Canta Comigo Teen fez uma declaração de amor para sua primogênita Novidades|Do R7 13/08/2024 - 15h05 (Atualizado em 13/08/2024 - 15h05 ) ‌



Anna completou 15 anos na segunda (12) Reprodução/Instagram

Yaya Pagh emocionou os seguidores ao postar uma declaração linda para a filha, Anna, nas redes sociais. A jovem completou 15 anos na segunda (12), e ganhou homenagem da jurada do Canta Comigo Teen. A artista é mãe de três: Anna, Leo e Yraê.

Ela escreveu: “Anna nasceu no dia de Clara Nunes, que cresci ouvindo na vitrola de casa. Anna era Ella, e virou Anna Lavínia Julietta. Ontem fez 15 anos, a menina que chutou minha barriga pela primeira vez no palco do Vega com os Eagles of Death Metal e nasceu no quarto que Lars Ulrich do Metallica nasceu, no bairro do Gentofte, onde eu cresci ao norte de Copenhague.”

A jurada contou vários detalhes curiosos da vida com a primogênita, e transformou a homenagem em poesia: “Anna significa graça/milagre, Lavinia, pureza e Julietta, juventude. Você foi e é o milagre mais puro da minha juventude. Te amo, adoro e tanto eu como seu pai estamos fazendo o melhor para que tenha uma vida à altura da benção que você é!”

Uma amiga comentou: “Linda história, Yaya. Lembro quando ela nasceu, lembro de quando ela era um sonho. Parabéns para vocês”. Grazi Medori também deixou recado: “Coisa mais linda, minha amiga! Viva Anna!”

Veja a postagem:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

