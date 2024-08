Bonzinho, emocionado ou exigente: qual tipo de jurado você é no Canta Comigo Teen? Faça o teste e descubra quem você seria caso estivesse no painel estrelado do reality musical Quizzes|Do R7 19/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 02h00 ) ‌



O paredão do reality é composto por 100 artistas de estilos variados Edu Moraes/RECORD

Se você acompanha o Canta Comigo Teen de casa, deve ser do time que adora opinar sobre as apresentações nas redes sociais! O público comenta o que achou das performances, quem cantou melhor, e qual candidato tocou seu coração. Mas e se você tivesse a oportunidade de fazer parte do painel, como seria sua personalidade no júri?

Preparamos um quiz para sanar essa dúvida! Responda às questões e descubra se você seria bonzinho, emocionado ou exigente com os jovens talentos do reality.

Faça o teste!





