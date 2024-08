O quanto você sabe sobre a Sula Miranda, jurada convidada do Canta Comigo Teen? Faça o teste e comprove que você faz parte da legião de fãs da artista Quizzes|Do R7 09/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h40 ) ‌



A cantora estará no painel de especialistas neste domingo (11) Edu Moraes/RECORD

Suely Brito de Miranda, mais conhecida como Sula Miranda, é a convidada especial do Canta Comigo Teen deste domingo (11)! A cantora estourou nos anos 1980 com o grupo As Melindrosas e depois seguiu carreira solo com muitos sucessos. Ela vendeu milhões de cópias de músicas sertanejas e ganhou até disco de ouro!

Preparamos um quiz especial para os fãs da cantora, será que você consegue acertar todas as questões?

Faça o teste!

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

