Quizzes |Do R7

Você conhece bem o cantor Vinny? Faça o teste e comprove! Responda ao quiz sobre o jurado convidado do segundo episódio do Canta Comigo Teen 5 deste domingo (14)

‌



A+

A-

Ele vai brilhar ao lado dos jurados do Canta Comigo Teen Edu Moraes/RECORD

Você com certeza já ouviu as músicas dele! Já é Sensação, Heloisa, Mexe a Cadeira, Shake Boom, Fixação... Vinny é uma máquina de hits, e neste domingo (14), vai abrilhantar o painel de especialistas do Canta Comigo Teen 5 como jurado convidado! Ele fez um sucesso estrondoso na década de 1990, mas continua acumulando fãs até hoje.

Será que você lembra tudo sobre a vida e obra do cantor? Para entrar no clima dançante de Vinny, que tal se jogar no quiz e provar que você sabe tudo?

Faça o teste:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5 :