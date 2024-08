Você é fã do Kiko Zambianchi? Faça o teste e comprove! O artista é o jurado convidado do Canta Comigo Teen 5 neste domingo (25) Quizzes|Do R7 25/08/2024 - 10h54 (Atualizado em 25/08/2024 - 16h52 ) ‌



Com quatro décadas de carreira, Kiko reforça o time de estrelas com talento e expertise Reprodução/Murilo Amancio

Representante do pop rock nacional, Kiko Zambianchi abrilhanta o painel de estrelas do Canta Comigo Teen neste domingo (25). Ele é o convidado especial do reality, e vai ajudar os especialistas na escolha das melhores vozes do oitavo episódio. Na cena musical desde os 23 anos, o artista acumula experiências como cantor, compositor e instrumentista.

Preparamos um quiz especial sobre a vida e obra de Kiko, se você é fã de verdade, vai gabaritar. Topa o desafio?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

