Você é realmente fã do Canta Comigo Teen 5? Faça o teste! Comprove que sabe tudo o que já aconteceu na quinta temporada do reality musical da RECORD Quizzes|Do R7 31/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 02h00 ) ‌



Será que você consegue gabaritar o quiz? Antonio Chahestian/RECORD

O Canta Comigo Teen 5 surpreende o público a cada domingo! Se você acompanhou as primeiras classificatórias, lembra dos momentos emocionantes em apresentações, diversão nos Duelos de Jurados e cenas empolgantes do programa. Ainda estamos no quarto episódio, imagine quantos acontecimentos incríveis vêm aí? Por enquanto, estamos muito bem servidos!

Preparamos um teste especial para os fãs de carteirinha do reality, será que você consegue recordar todos os detalhes?

Faça o quiz:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Quase lá! Conheça os participantes que já se classificaram no Canta Comigo Teen 5: