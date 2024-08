Você sabe tudo sobre o Duelo dos Jurados do Canta Comigo Teen 5? Faça o teste e mostre que você é fã de carteirinha do reality musical da RECORD Quizzes|Do R7 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



Os especialistas estão dando um show nos embates da temporada Edu Moraes/RECORD

O Duelo dos Jurados caiu nas graças do público e virou febre entre os fãs do Canta Comigo Teen! Todos os domingos, uma dupla de especialistas se enfrenta em um embate no palco do reality. O tema é sorteado e já rolaram trilhas de musicais, matinês, músicas românticas e muito pop. Será que você lembra todos os detalhes?

Preparamos um quiz especial para os apaixonados por Duelo dos Jurados. Se você acompanhou os embates, vai arrasar nas respostas. Bora?

Faça o teste!

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

