Canta Comigo Teen 5 |Do R7

Rodrigo Faro comanda o Canta Comigo Teen 5 Artista está ao lado de Ticiane Pinheiro na apresentação do reality musical da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Faro apresenta a quinta temporada do Canta Comigo Teen Edu Moraes/RECORD

As carreiras de ator e cantor sempre caminharam juntas na vida de Rodrigo Faro.

Em 1982, ele recebeu o primeiro convite para fazer uma propaganda de televisão. Em seu currículo, somam-se mais de 400 campanhas publicitárias por todo o Brasil, cinco espetáculos teatrais e três programas de televisão: ZY Bem Bom, programa infantil na TV Bandeirantes, em 1987 e 1988; o Zaap (1991), um programa de entrevistas e videoclipes na RECORD; e o Check Point (1992), na TV Gazeta.

Sua incursão no mundo da música foi em 1992, quando Rodrigo passou a integrar o Conjunto Dominó, substituindo Afonso Nigro. Ele permaneceu no grupo até 1994.

Em março de 2008, Rodrigo foi contratado pela RECORD com a missão de apresentar um dos reality shows mais famosos do mundo — Ídolos (versão do original American Idol).

Atualmente, o artista comanda o Hora do Faro, exibido nas tardes de domingo da emissora, além do Canta Comigo e Canta Comigo Teen.