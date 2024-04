Canta Comigo Teen abre inscrições para a quinta temporada

Alto contraste

Clarinha Teixeira foi a última campeã do Canta Comigo Teen Clarinha Teixeira foi a última campeã do Canta Comigo Teen (Edu Morais/RECORD)

Mais uma temporada do reality musical Canta Comigo Teen está chegando na RECORD. Os pais e responsáveis de talentos entre 9 e 16 anos que desejam fazer a inscrição da garotada, a hora chegou! Para participar da quinta edição do programa, é necessário enviar nome, contato e um vídeo da estrela teen cantando sem nenhum tipo de acompanhamento para: e-mail: casting.teen@cantacomigo.com.br

Durante as apresentações no reality show, as crianças e adolescentes selecionados precisam empolgar os 100 jurados da atração. Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular. Quem chegar na final vencer, leva para casa o grande prêmio da edição.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen foi a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, “Canta Comigo”, já ganhou cinco temporadas na RECORD: duas com a apresentação de Gugu Liberato e três com Rodrigo Faro.