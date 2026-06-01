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Só vale foto de bastidores! Veja os primeiros registros das gravações do Canta Comigo Teen

Apresentadores e jurados já estão movimentando as redes sociais e fazendo a alegria dos fãs do show de talentos da RECORD

Esquenta|Do R7

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A melhor época do ano começou: vem aí o Canta Comigo Teen 6! E, para quem é fã do programa, vale dar um giro pelas redes sociais dos jurados e dos apresentadores, que estão lotando a internet de momentos divertidos nos bastidores. Se liga!

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