Só vale foto de bastidores! Veja os primeiros registros das gravações do Canta Comigo Teen

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Apresentadores e jurados já estão movimentando as redes sociais e fazendo a alegria dos fãs do show de talentos da RECORD
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