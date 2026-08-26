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Lucas Souza se surpreende com a repescagem do Canta Comigo Teen

Três apresentações conseguiram levantar os 100 jurados

Canta Comigo Teen 6|R7 Conteúdo e Marca

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Talentos ganham uma nova chance no Canta Comigo Teen desta terça (25)
Talentos ganharam uma nova chance no Canta Comigo Teen desta terça (25)

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece no Canta Comigo Teen e elogiou demais a repescagem desta edição! Ele enalteceu as performances de Daniel Santana, Antônio Marques e Ana Bia, que impressionaram e conseguiram levantar os 100 jurados do programa! Confira!⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Para saber mais sobre o que rola no reality, inscreva-se no canal do Lucas Souza no Youtube!⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣Oferecimento: Protex.

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