Lucas Souza se surpreende com a repescagem do Canta Comigo Teen
Três apresentações conseguiram levantar os 100 jurados
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece no Canta Comigo Teen e elogiou demais a repescagem desta edição! Ele enalteceu as performances de Daniel Santana, Antônio Marques e Ana Bia, que impressionaram e conseguiram levantar os 100 jurados do programa! Confira!
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