Robinson Monteiro posta foto com a família e recebe elogios dos jurados do Canta Comigo Internautas também ficaram admirados com os filhos do cantor gospel, que é veterano no painel de especialistas do reality musical da RECORD

Robinson movimenta as redes sociais após foto (Reprodução/Instagram)

Jurado desde a primeira temporada do Canta Comigo, o cantor gospel Robinson Monteiro surpreendeu internautas e companheiros do painel de especialistas do reality ao postar uma foto com seus quatro filhos e movimentou a web.

Na postagem, o jurado ainda colocou uma animação divertida com a frase: “Meu melhor momento”.

Os seguidores não pouparam os elogios para a Robinson e seus filhos. “Que família linda”, comentou uma fã. Outra internauta ainda reparou na fisionomia deles, e escreveu: “Todos a cara do pai!”.

A publicação também agitou o painel de jurados do Canta Comigo. “Família linda”, afirmaram as juradas do programa Thalita Pertuzatti e Paola Carla.

Confira a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.