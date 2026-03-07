Internautas ajudam Boninho a escolher a cor do primeiro cômodo da Casa do Patrão Diretor do novo reality da RECORD convocou o público para ajudar na decoração da sala da Casa de Convivência

Boninho lança enquete para escolher a cor do primeiro cômodo da Casa do Patrão Reprodução/Instagram

Atenção, preste muita atenção: a construção do novo reality Casa do Patrão está a todo vapor! Neste sábado (7), o diretor Boninho surpreendeu os internautas nas redes sociais ao pedir ajuda para escolher a cor da sala da Casa de Convivência.

“Chegou a hora de colaborar com a construção e vocês vão ajudar a escolher a cor de cada cômodo. Vamos começar com a Casa de Convivência. Qual é a cor que vocês preferem?”, questionou.

‌



Antes de votar entre as quatro tonalidades Clara (A), Magna (B), Tranquila (C) e Intensa (D), vale lembrar que esse é um espaço neutro e de circulação obrigatória entre todos, e será palco das trocas e das rotinas do dia a dia, mas também de interações estratégicas, conversas, encontros decisivos e votações.

É neste ambiente que as alianças se consolidam ou se desfazem e onde o jogo se revela de maneira mais transparente ao público. Sentiu o peso da responsabilidade? Vote agora!

‌



Qual é o seu tom preferido? Acesse o perfil e ajude o Boninho na construção

Fique ligado! Casa do Patrão estreia em abril na tela RECORD.

Veja também: CEO do entretenimento! Descubra curiosidades sobre Boninho