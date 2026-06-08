Lucas Souza acredita que Sheila é a grande protagonista da edição Influencer acredita que a policial é uma das favoritas para ganhar o prêmio

Lucas Souza ACLR Reprodução/Lucas Souza

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa do Patrão e já declarou quem deve ganhar a primeira edição do programa! Para ele, a Sheila é a grande protagonista da edição e até mesmo os adversários já perceberam que a policial conta com grande apoio do público. Confira isso e muito mais:

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