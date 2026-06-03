Lucas Souza chama Andressa de “planta” e acredita que ela irá longe no programa
Influencer comenta tudo sobre A Casa do Patrão em seu canal no Youtube
Lucas Souza está sabendo de tudo que acontece em A Casa do Patrão e soltou o verbo para os seus seguidores! Para ele, mesmo ganhando o Poder do Voto desta semana, Andressa é uma “planta” nesta edição e deve conseguir ir longe no programa porque “não fede e nem cheira”. Confira isso e muito mais:
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