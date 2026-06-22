Lucas Souza comenta possível “racha” no grupo da Sheila
Influencer acredita que JP está fazendo jogo duplo
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na #CasaDoPatrão e comenta um possível racha no grupo da Sheila! Para o influencer, o clima no grupo “pesou” depois que Matheus não colocou a capitã na função da cozinha. Além disso, Lucas acredita que JP pode mudar de grupo em breve. Confira:
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