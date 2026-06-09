Lucas Souza critica “Patronato” de Vivão: “ele joga baixo” Influencer acha que o estilista erra ao apostar em um mandato agressivo

Lucas Souza não está gostando do Patronato de Vivão Reprodução/ Lucas Souza

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa do Patrão e não está gostando do “Patronato” do Vivão! Para ele, o estilista “joga baixo” e tenta a todo custo desestabilizar Sheila. Lucas acredita que o baiano está repetindo os mesmos erros de seus aliados que já foram eliminados. Confira:

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