Lucas Souza critica “Patronato” de Vivão: “ele joga baixo”
Influencer acha que o estilista erra ao apostar em um mandato agressivo
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece na Casa do Patrão e não está gostando do “Patronato” do Vivão! Para ele, o estilista “joga baixo” e tenta a todo custo desestabilizar Sheila. Lucas acredita que o baiano está repetindo os mesmos erros de seus aliados que já foram eliminados. Confira:
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