Vini vence a Prova Poder do Voto e promete causar em Casa do Patrão Com isso, o morador tem influência direta no Tá na Reta desta terça (26)

Curtiu a vitória de Vini? Reprodução/RECORD

A cada ciclo de Casa do Patrão, toda vitória pode mudar as estruturas do game, principalmente quando se trata da Prova Poder do Voto. Nesta terça (26), a galera do Trampo disputou mais uma edição do desafio que vale uma indicação direta para o Tá na Reta.

Antes da quinta formação de berlinda do reality, Andressa, Bianca, Marina, Morena, Vini e Vivão se enfrentaram em uma corrida contra o cronômetro que exigiu agilidade e precisão; confira!

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Dessa vez, a área externa foi dominada por balões. Dentro de uma cabine cheia de bexigas de festa, os competidores tiveram a missão de estourar todas no menor tempo possível. Venceria quem finalizasse primeiro.

Divididos em cores, cada um ficou em uma cabine: Andressa na rosa, Marina na roxa, Morena na azul, Bianca na verde, Vini na amarela e Vivão na azul.

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Após todos os estouros, o dançarino conseguiu finalizar primeiro e apertou o botão, conquistando a vitória.

Eita, quem será que vai o escolhido para a segunda vaga da berlinda?

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