Qual seria seu cantinho na Casa do Patrão? Faça o teste e descubra!
Seja com os Parças ou no Trampo, certamente você teria que jogar para valer no reality!
O que não falta no condomínio de Casa do Patrão são espaços para garantir estratégia, especulação, confraternização e claro, tretas!
E se você estivesse no reality show, qual seria o seu lugar perfeito? Faça o teste e descubra!
Divirta-se:
Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.
Time do coração: descubra para quem os moradores de Casa do Patrão torcem no Brasileirão
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