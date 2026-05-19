Qual seria seu cantinho na Casa do Patrão? Faça o teste e descubra! Seja com os Parças ou no Trampo, certamente você teria que jogar para valer no reality!

Casa do Patrão ANTONIO CHAHESTIAN

O que não falta no condomínio de Casa do Patrão são espaços para garantir estratégia, especulação, confraternização e claro, tretas!

E se você estivesse no reality show, qual seria o seu lugar perfeito? Faça o teste e descubra!

Divirta-se:

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Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

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