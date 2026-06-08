Tem gente que tá rica e tem gente que tá devendo: confira o Extrato Picpay dos participantes de A Casa do Patrão Enquanto Sheila está com dinheiro sobrando, Nataly está negativada

Sheila é a participante mais rica da Casa do Patrão Reprodução/Disney+

A Casa do Patrão está agitada e o pessoal precisa ficar esperto para fazer a grana render! Enquanto Sheila tem dinheiro de sobra, Nataly é a única negativada no reality. Por sua vez, Vivão conseguiu um fôlego a mais em sua conta bancária com o prêmio da Prova do Patrão.

Confira o Extrato Picpay dos nossos participantes no começo da sétima semana!

Oferecimento: PicPay.