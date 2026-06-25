Teve gente comemorando vitória e gente provocando adversário... confira o Diário de Confinamento! Participantes provocaram Nataly por ela estar na berlinda esta semana

Casa do Patrão entra em nova fase com ‘Semana Elétrica’ e terá eliminação extra

A Casa do Patrão chegou ao Top-9 e nossos participantes não conseguem conter a empolgação! Eles tiveram a chance de pegar o celular da produção e contar um pouquinho sobre o que estão pensando para essa reta final! Teve gente comemorando vitória em prova, teve gente provocando adversário… confira como foi o Diário do Confinamento!

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