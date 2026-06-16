Veja quem tá rico e quem tá pobre na oitava semana do programa! Sheila é a participante mais rica da casa e Nataly está devendo

Confira o Extrato PicPay do participante esta semana Arte R7

A Casa do Patrão está agitada e o pessoal precisa ficar esperto para fazer a grana render! Enquanto Sheila tem dinheiro de sobra, Nataly é a única negativada no reality. Por sua vez, Bianca conseguiu um fôlego a mais em sua conta bancária com o prêmio da dinâmica do Mata-Mata.

Confira o Extrato PicPay dos nossos participantes no começo da oitava semana!

Oferecimento: PicPay.