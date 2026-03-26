Dias contados? Çelebi promete vingança após flagrar beijão de Ozan e Cemre Enquanto isso, Rüya recusa pedido de casamento de Ömer em Chamas do Destino

Ozan se declara e beija Cemre Reprodução/RECORD

Beijo, pedido de casamento e morte encomendada marcam o capítulo especial de Chamas do Destino!

A vida dos casais Ozan (Berkay Ateş) e Cemre (Demet Evgâr), e Ömer (Cihangir Ceyhan) e Rüya (Dilan Çiçek Deniz) experimenta novas reviravoltas com flagras e declarações de tirar o fôlego.

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Primeiro beijo

Veio aí! Depois de declarações e situações arriscadas em que um protegia o outro, Ozan e Cemre finalmente se beijaram. A arquiteta, agora morando debaixo do mesmo texto de Çelebi (Cem Bender), vive sufocada. Sem dinheiro, com telefone grampeado e sob a vigília dos capangas do empresário.

Çelebi flagra beijo de Ozan e Cemre, e encomenda morte do jornalista Reprodução/RECORD

No entanto, ao ir para o comitê da campanha, Cemre foge e encontra Ozan. Os dois conversam para alinhar os próximos passos do plano e expor o contrabando de artefatos históricos em que Çelebi está envolvido.

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Conversa vai, conversa vem, clima de romance no ar, preocupações vem à tona, Ozan toma coragem e dá um beijão de novela em Cemre.

Mas Çelebi estava à espreita. Ao descobrir que a esposa tinha fugido, tratou de ir à vizinhança do jornalista e flagrou os dois juntos.

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Furioso, o empresário ordena que Adnan, seu fiel escudeiro, dê um fim em Ozan.

Pedido de casamento: é o fim?

Omer pede Ruya em casamento, mas ela nega Reprodução/RECORD

Enquanto isso, a crise entre Ömer e Rüya continua e tem nome: Zeyno (Sahra Şaş). Decidida a fazer as pazes, a advogada vai atrás do amado, mas vê a ex se jogar nos braços dele e beijá-lo, ficando indignada.

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Ömer tenta se explicar, mas não tem sucesso. No dia seguinte, sem saber como agir, o rapaz acredita que é o momento certo de provar que ama Rüya e a pede em casamento na porta da casa de Çiçek, mas Rüya é dura com ele.

Os dois voltam a discutir, trazendo à tona todas as mágoas e Rüya é categórica em dizer não ao pedido de casamento de Ömer.

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