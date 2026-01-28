Em Chamas do Destino, Ömer é baleado ao tentar ajudar Ozan E ainda no capítulo desta quarta-feira (28), Cemre inicia um processo para provar sua sanidade e lutar contra a tirania de Çelebi

Ömer é baleado ao tentar ajudar Ozan Divulgação/RECORD

No capítulo desta quarta-feira (28) de Chamas do Destino: A vida de Ömer (Cihangir Ceyhan) toma um rumo trágico após uma tentativa desesperada de quitar a dívida de Ozan (Berkay Ates).

O que deveria ser a solução para seus problemas, transforma-se em um pesadelo quando o rapaz é baleado em um assalto logo após ganhar a quantia necessária numa casa de apostas.

Em um momento de angústia absoluta, Çelebi (Cem Bender), em uma rara demonstração de vulnerabilidade, implora pela vida do irmão na UTI.

Enquanto a tensão hospitalar domina os ânimos, Cemre (Demet Evgâr) inicia o capítulo mais decisivo de sua jornada pela liberdade. Diante da junta médica, ela encara o desafio de desconstruir anos de manipulações psicológicas orquestradas pelo marido. Com coragem, a protagonista detalha como ele utilizou substâncias e abusos emocionais para rotulá-la como insana.

A reviravolta final surge quando Iskender (Berker Güven) retoma a consciência e sem hesitar afirma para a Dra. Tomris (Zuhal Olcay) que Ali foi o responsável pela facada que atingiu o seu rim. Com o cerco se fechando e segredos prestes a explodir, as peças deste tabuleiro estão mais instáveis do que nunca. Não perca nenhum detalhe dessa trama eletrizante.

Fique ligado! Chamas do Destino é mais uma trama turca de sucesso em exibição de segunda a sexta, a partir das 22h30, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

