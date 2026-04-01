Em Chamas do Destino, Ozan sofre ameaça de morte do próprio tio em plano de Çelebi E ainda: Cemre viaja ao exterior em busca de provas para manter o ex-marido na prisão

Ozan é ameaçado pelo tio Divulgação/RECORD

A jornada de Cemre (Demet Evgâr) ganhará novos rumos no capítulo de Chamas do Destino desta quarta-feira (1º). A protagonista decide viajar para a Suíça em busca de provas definitivas que possam manter o ex-marido na prisão por mais tempo.

Mal sabe ela que, por ordem de Çelebi (Cem Bender), um fotógrafo passa a persegui-la para registrar cada um de seus passos ao lado de Ozan (Berkay Ates), tentando criar um novo escândalo.

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A maldade de Çelebi atingirá a família de Ozan de forma direta. O vilão manipula Kadir para impedir a venda da casa da família. O conflito chegará ao ápice quando o tio do rapaz apontar uma arma contra o sobrinho, em um momento de pura tensão.

Apesar do susto, Ozan conseguirá preparar uma surpresa emocionante para sua mãe.

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O clima também ficará tenso entre os casais principais. Um jantar de celebração terminará em confusão após as presenças indesejadas de Zeynep e do chefe de Rüya (Dilan Çiçek Deniz), provocando uma discussão acalorada entre ela e Ömer (Cihangir Ceyhan). Iskender aproveitará o momento para abrir o coração e se declarar a Çiçek (Hazar Ergüçlü).

Não perca o capítulo especial de Chamas do Destino, nesta segunda (30), a partir das 22h30, na tela da RECORD.

Emboscada e revelação chocante: veja tudo o que rolou no capítulo especial de Chamas do Destino