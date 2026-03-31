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Emboscada e revelação chocante: veja tudo o que rolou no capítulo especial de Chamas do Destino

Nesta segunda (30), público da RECORD ficou por dentro dos desdobramentos que impactaram a vida dos principais personagens da novela turca

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  • Emoções à flor da pele! O capítulo especial de Chamas do Destino entregou tudo na tela da RECORD, e o site oficial preparou uma galeria com todas as reviravoltas e momentos de tirar o fôlego que rolaram na segunda (30). Tudo começou com uma emboscada liderada por Ozan (Berkay Ateş) e Ömer (Cihangir Ceyhan), que terminou na prisão de Çelebi (Cem Bender). Em paralelo, Cemre (Demet Evgâr) abriu o jogo e revelou aos amigos do vilão as agressões que sofreu do marido. Enquanto isso, Çiçek (Hazar Ergüçlü) e Iskender (Berker Güven) precisaram lidar com a morte de Bülent (Cem Sürgit), após ele sofrer uma pancada na cabeça. Confira aqui os principais acontecimentos que movimentaram o novelão turco Arte/R7
  • Emboscada bem-sucedida Com a ajuda de Rüya (Dilan Çiçek Deniz) e do dono do jornal, Ozan e Ömer (Cihangir Ceyhan) elaboraram um plano para conseguir provas contra Çelebi e seu envolvimento no roubo dos artefatos. Ozan enviou uma escuta para Cemre, que conseguiu escondê-la no escritório do vilão. O grupo, junto da polícia, flagrou a conversa entre Çelebi e um sócio, em que planejam mover os artefatos do esconderijo. A polícia conseguiu prender Adnan (Sekvan Serinkaya) e outros capangas no momento em que estão com os itens roubados em mãos Reprodução/RECORD
  • Cemre choca com revelação bombástica Após receber a confirmação, por meio de um código, de que o plano deu certo e que Çelebi seria preso, Cemre revelou, durante um evento com conhecidos do casal, que sofre agressões do marido. Em um momento impactante, ela removeu a maquiagem do pescoço e expôs as marcas recentes da violência. O discurso forte da protagonista terminou com um brinde ao dia em que os homens vão pagar pelo que fizeram Reprodução/RECORD
  • Çiçek e Iskender lidam com a morte de Bülent Anteriormente, Iskender golpeou Bülent na cabeça ao tentar salvar Çiçek, que estava sendo agredida pelo vilão. O ataque acabou provocando a morte do homem e deixou Çiçek em desespero. Iskender telefonou para os capangas para se livrarem do corpo, enquanto Çiçek tentava lidar com o ocorrido e responder às perguntas de Atlas sobre o pai Reprodução/RECORD
  • Çelebi é levado para a delegacia Logo após o discurso de Cemre, a polícia chegou à casa dos Kayabeli e conduziu Çelebi à delegacia, junto com seu sócio no roubo dos artefatos. Jornalistas aguardavam na porta e foram informados por Cemre de que o então candidato à prefeitura estava sendo acusado de contrabando de peças históricas. Para piorar a situação, os advogados avisaram à mãe de Çelebi que será difícil tirá-lo da prisão rapidamente, já que existem provas sólidas contra ele Reprodução/RECORD
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  • Çiçek busca apoio em Iskender Em um momento de redenção, Iskender recebeu o abraço de Çiçek, como forma de agradecimento e busca por um apoio. Desesperada com o que aconteceu, ela foi consolada pelo empresário, que garantiu que seus homens resolveram tudo. Após se culpar pelo ocorrido, Çiçek escutou de Iskender que ele precisava pagar pelo o que fez com ela no incêndio. Entre lágrimas, ele pediu que a jovem tentasse esquecer o que aconteceu Reprodução/RECORD
  • Cemre não consegue levar Güneş embora Mesmo tendo sucesso no plano contra Çelebi, Cemre não conseguiu tirar a filha Güneş (Kayra Orta) da casa dos Kayabeli. A mãe do advogado explicou que Çelebi ainda detém a guarda da menina e alertou que, se Cemre a levar, isso só vai prejudicar sua situação. O que será que ainda vem por aí? Acompanhe Chamas do Destino de segunda a sexta, a partir das 22h30, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos. Reprodução/RECORD

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