Emboscada e revelação chocante: veja tudo o que rolou no capítulo especial de Chamas do Destino

Emoções à flor da pele! O capítulo especial de Chamas do Destino entregou tudo na tela da RECORD, e o site oficial preparou uma galeria com todas as reviravoltas e momentos de tirar o fôlego que rolaram na segunda (30). Tudo começou com uma emboscada liderada por Ozan (Berkay Ateş) e Ömer (Cihangir Ceyhan), que terminou na prisão de Çelebi (Cem Bender). Em paralelo, Cemre (Demet Evgâr) abriu o jogo e revelou aos amigos do vilão as agressões que sofreu do marido. Enquanto isso, Çiçek (Hazar Ergüçlü) e Iskender (Berker Güven) precisaram lidar com a morte de Bülent (Cem Sürgit), após ele sofrer uma pancada na cabeça. Confira aqui os principais acontecimentos que movimentaram o novelão turco

Arte/R7