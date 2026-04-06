Trabalho em equipe! Relembre 5 vezes em que os personagens de Chamas do Destino esbanjaram união

Plano que levou Çelebi à prisão

Os mocinhos se organizaram para reunir provas dos crimes de Çelebi. Com o apoio do dono do jornal e da polícia, conseguiram pegar o vilão e seus comparsas em flagrante, além de recuperar os artefatos roubados. A união, mais uma vez, fez a força! O que será que vem por aí?Acompanhe Chamas do Destino de segunda a sexta, a partir das 22h30, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

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