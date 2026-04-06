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Trabalho em equipe! Relembre 5 vezes em que os personagens de Chamas do Destino esbanjaram união

Time de mocinhos já provou que é capaz de superar qualquer desafio quando uma boa causa está em jogo

Novidades|Do R7

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  • Quando o time de mocinhos de Chamas do Destino se junta por uma causa, consegue superar tudo. Composto por Cemre (Demet Evgâr), Rüya (Dilan Çiçek Deniz), Çiçek (Hazar Ergüçlü), Ozan (Berkay Ates) e Ömer (Cihangir Ceyhan), eles contam, em alguns momentos, com reforços importantes de Tomris (Zuhal Olcay), do dono do jornal e de Hanim, proprietária do restaurante, para enfrentar inimigos em comum, ajudar uns aos outros e encontrar força diante das dificuldades. Relembre alguns momentos em que esbanjaram união! Arte/R7
  • Busca pelos artefatos históricos Juntos, eles se uniram para fazer Çelebi (Cem Bender) e Iskender (Berker Güven) pagarem pelos crimes no desastre da cisterna. O grupo descobriu que o incêndio criminoso foi planejado para encobrir o roubo de artefatos históricos. Com a ajuda de Kenan, pai de Rüya, eles conseguiram encontrar o paradeiro dos objetos Reprodução/RECORD
  • Unidas para apagar o passado Após a morte de Kenan, as mulheres se reuniram para se apoiarem. Lideradas por Tomris, elas firmaram um pacto para deixar o passado para trás e lutar por uma vida mais feliz. Um momento marcante! Reprodução/RECORD
  • Em prol da exposição de Çelebi Em uma estratégia para desestabilizar Çelebi, o grupo levou ao evento de candidatura do vilão uma mulher que foi agredida por ele. Diante da imprensa, elas fizeram um "exposed" e tanto da verdadeira face dele e o deixaram sem reação Reprodução/RECORD
  • Para salvar Ozan Após cair em uma armação feita pelo tio e por Çelebi, Ozan foi responsabilizado por um grave acidente em uma obra. Seus amigos se mobilizaram, com a ajuda da mãe dele, para montar um plano e tirá-lo da cadeia. No fim, conseguiram convencer o operário vítima do acidente e seu filho a não prestarem queixa, garantindo sua liberdade Reprodução/
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  • Plano que levou Çelebi à prisão Os mocinhos se organizaram para reunir provas dos crimes de Çelebi. Com o apoio do dono do jornal e da polícia, conseguiram pegar o vilão e seus comparsas em flagrante, além de recuperar os artefatos roubados. A união, mais uma vez, fez a força! O que será que vem por aí?Acompanhe Chamas do Destino de segunda a sexta, a partir das 22h30, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos. Reprodução/RECORD

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