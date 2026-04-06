Trabalho em equipe! Relembre 5 vezes em que os personagens de Chamas do Destino esbanjaram união
Time de mocinhos já provou que é capaz de superar qualquer desafio quando uma boa causa está em jogo
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Emboscada e revelação chocante: veja tudo o que rolou no capítulo especial de Chamas do Destino
Nesta segunda (30), público da RECORD ficou por dentro dos desdobramentos que impactaram a vida dos principais personagens da novela turca
Estilo romântico, minimalismo, xadrez e mais! Confira os melhores looks de Çiçek em Chamas do Destino
Personagem inspira com roupas cheias de personalidade e estilo; veja a galeria!
Chamas do Destino: público vibra com beijão de Ozan e Cemre, mas fica tenso com flagra de Çelebi
O capítulo especial da novela turca deixou os fãs da trama com um misto de emoções com uma das cenas mais esperadas pelos fãs do casal
Transparência, all-black e botas: conheça o estilo de Rüya em Chamas do Destino
Personagem da trama turca serve looks e acessórios inspiradores a cada capítulo na tela da RECORD
Só vale fotos em preto e branco! Galãs de Chamas do Destino posam para as câmeras e entregam tudo nos cliques
Modelando, fazendo carão e sempre com muita atitude, eles destroem corações na tela da RECORD e nas redes sociais
Rivalidades, estratégias e a busca por justiça marcam a semana de Chamas do Destino
Çelebi continua tirando a paz de Cemre e até seu irmão, Iskender, se voltou contra ele; veja os principais destaques!
Mulheres turcas! Confira as personagens de Chamas do Destino e de Coração de Mãe que dão exemplo de força e determinação
No Dia Internacional da Mulher, o site oficial preparou uma galeria especial para homenagear quem faz a alegria do público na noites da RECORD
Vilão desmascarado, tragédia e união feminina: veja o resumão de Chamas do Destino
Relembre tudo o que rolou na trama turca e prepare-se para mais uma semana recheada de emoções
Casal queridinho! Fãs comemoram o tão aguardado beijo entre Rüya e Ömer em Chamas do Destino
Após troca de declarações, a jovem e o vendedor finalmente se deixaram levar pela paixão
Só vale foto de viagens! Atores de Mãe e Chamas do Destino provam que sabem turistar
Grécia, Estados Unidos, Itália, Espanha, República Tcheca, Alemanha e até mesmo o Brasil estão entre as escolhas do elenco
Revelação bombástica, reconciliação e nova aliança agitam Chamas do Destino
Ali descobre a identidade de Çiçek, mas é levado por Iskender, enquanto Cemre tem acesso a uma informação valiosa na batalha contra Çelebi
Segredo revelado! Entenda como a vida de Çiçek se transformou em Chamas do Destino
Desde o início da novela, a melhor amiga de Rüya viu seus sonhos desmoronarem após o incêndio na cisterna
Atentado, clima de romance e ousadia dão o tom da semana em Chamas do Destino
No resumão da novela turca não faltou emoção e sequências de tirar o fôlego
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Empresário e vendedor de antiguidades trocam ameaças e ataques na trama que conquistou o público da RECORD