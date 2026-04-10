Justiça! Çelebi é condenado a mais de 20 anos de prisão após se declarar culpado Vilão livrou Adnan do envolvimento no roubo dos artefatos e, em troca, pediu para o motorista dar fim em Ozan

Çelebi é condenado a 20 anos e nove meses de prisão Reprodução/RECORD

O vilão Çelebi (Cem Bender) surpreendeu a todos ao se declarar culpado das acusações referentes ao roubo dos artefatos da cisterna em Chamas do Destino.

A atitude veio depois de uma conversa com sua mãe, que o visitou na cadeia e pediu para ele não denunciar o seu irmão Iskender (Berker Güven) como o responsável pelo incêndio na cisterna. A mulher também disse ao filho para pensar na família Kayabeli e no futuro da filha, Güneş (Kayra Orta).

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Aparentemente comovido pelas palavras da mãe, Çelebi decidiu confessar seus crimes durante o julgamento e se declarou culpado de todas as acusações.

O vilão disse ainda que Adnan (Sekvan Serinkaya) era inocente, que teria sido ameaçado por ele para mover as peças roubadas de lugar — vale lembrar que o ajudante de Çelebi foi preso em flagrante com os artefatos em mãos.

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Çelebi, então, foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão em regime fechado, enquanto Adnan foi absolvido.

Tudo parte de um plano

O que parecia ser o começo de uma redenção revelou depois o verdadeiro motivo para Çelebi ter livrado o motorista. Adnan visitou o chefe depois que foi solto para agradecer o que fez por ele e, em contrapartida, ouviu da boca do advogado que não fez isso pensando no nele.

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Çelebi afirmou que tinha uma última missão para Adnan: livrar-se de uma vez por todas de Ozan (Berkay Ateş).

Ozan é atingido?

Ömer e Ozan caem no chão após disparo. Será que alguém foi atingido? Reprodução/RECORD

Adnan seguiu Ozan pela rua, ao mesmo tempo em que Ömer (Cihangir Ceyhan), Rüya (Dilan Çiçek Deniz) e Cemre (Demet Evgâr) descobrem que o motorista havia sido solto.

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Em meio à tensão, Adnan perseguiu Ozan com uma arma em mãos, sem que o mocinho percebesse o perigo que corria. Ao mesmo tempo, Ömer correu pelas ruas em busca do amigo, tentando avisá-lo sobre a ameaça.

As cenas finais mostram Adnan disparando o revólver em direção a Ozan, enquanto Ömer pula na frente. A imagem não deixa claro se um dos dois foi atingido.

Depois, o motorista visita Çelebi na cadeia e afirma que Ozan está morto, e que a notícia já estava até no noticiário. Será que esse realmente é o fim do mocinho?

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