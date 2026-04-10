Justiça! Çelebi é condenado a mais de 20 anos de prisão após se declarar culpado
Vilão livrou Adnan do envolvimento no roubo dos artefatos e, em troca, pediu para o motorista dar fim em Ozan
O vilão Çelebi (Cem Bender) surpreendeu a todos ao se declarar culpado das acusações referentes ao roubo dos artefatos da cisterna em Chamas do Destino.
A atitude veio depois de uma conversa com sua mãe, que o visitou na cadeia e pediu para ele não denunciar o seu irmão Iskender (Berker Güven) como o responsável pelo incêndio na cisterna. A mulher também disse ao filho para pensar na família Kayabeli e no futuro da filha, Güneş (Kayra Orta).
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Aparentemente comovido pelas palavras da mãe, Çelebi decidiu confessar seus crimes durante o julgamento e se declarou culpado de todas as acusações.
O vilão disse ainda que Adnan (Sekvan Serinkaya) era inocente, que teria sido ameaçado por ele para mover as peças roubadas de lugar — vale lembrar que o ajudante de Çelebi foi preso em flagrante com os artefatos em mãos.
Çelebi, então, foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão em regime fechado, enquanto Adnan foi absolvido.
Tudo parte de um plano
O que parecia ser o começo de uma redenção revelou depois o verdadeiro motivo para Çelebi ter livrado o motorista. Adnan visitou o chefe depois que foi solto para agradecer o que fez por ele e, em contrapartida, ouviu da boca do advogado que não fez isso pensando no nele.
Çelebi afirmou que tinha uma última missão para Adnan: livrar-se de uma vez por todas de Ozan (Berkay Ateş).
Ozan é atingido?
Adnan seguiu Ozan pela rua, ao mesmo tempo em que Ömer (Cihangir Ceyhan), Rüya (Dilan Çiçek Deniz) e Cemre (Demet Evgâr) descobrem que o motorista havia sido solto.
Em meio à tensão, Adnan perseguiu Ozan com uma arma em mãos, sem que o mocinho percebesse o perigo que corria. Ao mesmo tempo, Ömer correu pelas ruas em busca do amigo, tentando avisá-lo sobre a ameaça.
As cenas finais mostram Adnan disparando o revólver em direção a Ozan, enquanto Ömer pula na frente. A imagem não deixa claro se um dos dois foi atingido.
Depois, o motorista visita Çelebi na cadeia e afirma que Ozan está morto, e que a notícia já estava até no noticiário. Será que esse realmente é o fim do mocinho?
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