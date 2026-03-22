Perdeu algo das tramas turcas? Maratone com exclusividade no RecordPlus!

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Coração de Mãe e Chamas do Destino estão disponíveis gratuitamente no streaming da RECORD
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Coração de Mãe vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 21h. Já Chamas do Destino tem início a partir das 22h30, exclusivamente na tela da RECORD.
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