Perdeu algo das tramas turcas? Maratone com exclusividade no RecordPlus! Coração de Mãe e Chamas do Destino estão disponíveis gratuitamente no streaming da RECORD

Confira todos os detalhes do que aconteceu nesta semana em Coração e Mãe e Chamas do Destino Reprodução/RECORD

A semana foi corrida e não deu tempo de acompanhar todos os capítulos das novelas turcas? Não há com o que se preocupar! Com o RecordPlus, você consegue assistir a todos os capítulos de graça e ficar por dentro de todos os detalhes.

Quer saber sobre como está o clima na família de Karsu em Coração de Mãe? Ou entender os desdobramentos das relações de amor e poder em Chamas do Destino?

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Bora maratonar no final de semana com muita pipoca? A hora é agora!

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Coração de Mãe vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 21h. Já Chamas do Destino tem início a partir das 22h30, exclusivamente na tela da RECORD.

Veja também! Emoção! Público repercute cena em que Denis chama Karsu de mãe pela primeira vez

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Link de compartilhamento O capítulo de Coração de Mãe de quinta (19) emocionou o telespectador da RECORD. Desde o início da novela, o público acompanhou a jornada de Karsu (Özge Özpirinçci) para reconquistar o amor de Kuzey/Deniz (Sarp Kaan Altınçapa) após seu desaparecimento. Depois de um bom período, ele finalmente a chamou de mãe pela primeira vez e, claro, que o público se derreteu com a sequência!