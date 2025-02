Adolescente apreendido no morro dos Macacos é sobrinho de chefe do tráfico

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro . Segundo as investigações, ele é sobrinho do chefe do tráfico Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby. O jovem vinha sendo monitorado pelos agentes há alguns meses. Nas redes sociais, ele ostentava armas de grosso calibre, carros de luxo e joias. De acordo com a polícia, o menor estaria envolvido em roubos de carros na região.



