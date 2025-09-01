Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

'Alívio', diz entregador baleado após prisão de policial penal no Rio

O agente responde pelo crime de tentativa de homicídio. Em nota, a defesa afirmou que vai entrar com um pedido de liberdade

Cidade Alerta RJ|Do R7

Um policial penal foi preso após balear um entregador que se recusou a subir até o apartamento dele em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para entregar um lanche. A vítima disse estar aliviada e mais confiante na Justiça com a prisão do agente.


José Rodrigo Ferrarini vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, segundo a polícia. Ele também foi afastado de suas funções por 90 dias pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária).


Em nota, a defesa do agente afirmou que vai entrar com um pedido de liberdade. Também disse que a prisão causa perplexidade, já que José compareceu à delegacia de forma espontânea e entregou a arma à polícia.




