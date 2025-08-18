Após ataques criminosos a ônibus, operação no Dendê termina com armas apreendidas e quatro presos

A Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Dendê , na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Durante a ação, criminosos atravessaram mais de 10 ônibus nas vias e incendiaram um coletivo. Ao menos quatro criminosos foram presos. Quatro fuzis, granadas, munições e drogas foram apreendidos.

O alvo principal da ação era Mário Henrique Paranhos, o Neves. Ele teria ficado encurralado e ordenado o ataque ao ônibus.



