Após menor confessar ter matado a família, delegado fala em suspeita de 'desvio comportamental'

Os pais e o irmão, de 3 anos, mortos por um adolescente de 14 anos , foram enterrados no Cemitério de Comendador Venâncio, distrito rural de Itaperuna, nesta quinta-feira (26). A cerimônia foi marcada por forte comoção. Parentes buscavam respostas para a tragédia: "Não dá para entender como isso foi acontecer," disse uma tia paterna do menino.

Segundo a polícia, o jovem não demonstrou arrependimento ao confessar o crime. O delegado Carlos Augusto Guimarães, responsável pela investigação do caso, disse que ter suspeitado de um "desvio comportamental" do menor. O garoto disse à polícia que não fazia acompanhamento psicológico, mas que os parentes já pensavam em levá-lo a um especialista.

As investigações do crime apontam que a motivação pode estar relacionada a um suposto relacionamento à distância ou questões financeiras. Inclusive, a menina que mantinha contato com o menor deve ser ouvida pela polícia na cidade onde mora em Mato Grosso.

