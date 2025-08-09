Arlindo Cruz: relembre a trajetória do ícone do samba

Arlindo Cruz nasceu em 14 de setembro de 1958 em Marechal Hermes, Rio de Janeiro . Na escola Flor do Méier, aprendeu teoria musical e violão clássico. Arlindo integrou o Cacique de Ramos e o Fundo de Quintal. O cantor, compositor e multi-instrumentista unia talento e carisma. Em 2017, Arlindo sofreu um AVC, que causou complicações na sua saúde. O artista morreu aos 66 anos em um hospital particular onde estava internado. O corpo dele será velado na quadra Império Serrano neste sábado (9).



