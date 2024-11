Atingido na perna quando jogava bola, menino, de 11 anos, é a 20ª criança baleada no RJ Caio, que tem o sonho de ser goleiro, está internado com quadro de saúde estável após passar por cirurgia no Hospital Adão Pereira Nunes

