Braço direito de chefe do tráfico e mais seis bandidos morrem durante operação da polícia em Caxias

Sete criminosos morreram em um confronto com policiais civis e militares em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro . A operação foi uma resposta ao ataque de traficantes do Comando Vermelho à delegacia de Campos Elísios, ocorrido em fevereiro. Durante a ação, foram apreendidos diversas armas e materiais.

O principal alvo era Joab da Conceição Silva, apontado como chefe do tráfico na região, que permanece foragido. Entre os mortos, está Nilson Tavares de Oliveira, o 'Novinho', cunhado de Joab e considerado seu braço direito.

aqui!