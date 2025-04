'Bunker do tráfico' no centro do Rio tinha fila para comprar drogas e até blindagem Local era protegido por porta de ferro. Os investigadores precisaram de serras e até de um maçarico para entrar no casarão

Cidade Alerta RJ|Do R7 01/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h30 ) twitter

