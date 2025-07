Chefe do CV do Pará preso em operação estava escondido há quatro anos no Rio

A Polícia Civil prendeu Cleiton Nonato Leal Brito, um dos chefes do Comando Vermelho do Pará, na comunidade Fallet Fogueteiro, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro . Ele era alvo de um mandado de prisão por organização criminosa e tinha passagens por homicídio e roubo.

De acordo com as investigações, o criminoso estava escondido no Rio há pelo menos quatro anos e dava ordens para o tráfico em Belém pela internet.

aqui!