Clima volta a ficar tenso na Gardênia: corpos são deixados em via após operação

O clima voltou a ficar tenso na zona oeste do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (13). Dois corpos foram abandonados dentro de um carro após uma operação nas comunidades da Cidade de Deus e da Gardênia Azul . A avenida Tenente-Coronel Muniz Aragão chegou a ficar fechada. Houve relatos de novos tiroteios na região. Além disso, a RECORD flagrou veículos atravessados em vias e barricadas em chamas.

Ao todo, seis pessoas morreram e 12 foram presas na ação contra a expansão do Comando Vermelho. Um policial do Bope foi ferido .



