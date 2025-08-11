Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Cidade Alerta RJ

Comerciante é morto a tiros em depósito de bebidas no Rio

O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o criminoso atirando várias vezes à queima-roupa

Cidade Alerta RJ|Do R7

Gabriel Martins, de 24 anos, foi assassinado em seu depósito de bebidas em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o criminoso atirando várias vezes à queima-roupa. A polícia investiga o caso, e a família pede justiça. Gabriel deixa esposa e um bebê de cinco meses.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • assassinato
  • Justiça
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.