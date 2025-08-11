Comerciante é morto a tiros em depósito de bebidas no Rio

Gabriel Martins, de 24 anos, foi assassinado em seu depósito de bebidas em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro . O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o criminoso atirando várias vezes à queima-roupa. A polícia investiga o caso, e a família pede justiça. Gabriel deixa esposa e um bebê de cinco meses.



